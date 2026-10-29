Vanoli (DAZN): "Fagioli cambio tattico. Come vedo Pedro e Beto? Bene"

Paolo Vanoli commenta a DAZN il pari della Fiorentina contro l'Atalanta: "Il rimpianto è non aver vinto una partita che abbiamo giocato bene. Purtroppo nella partita abbiamo dei blackout che paghiamo a caro prezzo, non possiamo prendere gol in maniera così facile. Siamo stati bravi a recuperare ma dobbiamo essere più cattivi".

Fiorentina che ha dato buoni segnali.

"Purtroppo quando non arrivano i risultati si vedono le cose negative ma io ho detto ai ragazzi che dal secondo tempo di Genoa in poi mettiamo in campo sempre qualcosa in più. Però dobbiamo imparare a difendere nei momenti delicati e questo ci manca. A volte spariamo nella partita, è il lavoro che dobbiamo fare. Non possiamo regalare due gol in maniera così sufficiente".

Cosa manca ancora?

"Ogni partita metti un tassello, è come un puzzle costruire questa squadra. Siamo talentuosi ma dobbiamo capire che nel calcio italiano bisogna saper difendere e attaccare tutti insieme. Sul primo gol Ndour non insegue De Ketelaere, sul secondo abbiamo parlato troppo con l'arbitro. Ci mancano le astuzie, come con l'Inter. Ma questi ragazzi sono encomiabili e devono continuare su questa strada. La squadra è giovane e possiamo solo crescere".

Come mai ha cambiato Fagioli?

"Un cambio tattico".

Come vede Pedro Goncalves e Beto?

"Bene",