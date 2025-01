FirenzeViola.it

La Fiorentina pareggia grazie a Moise Kean che batte Meret in area di rigore con una bella girata su cross di Sottil. Manganiello annulla tutto per un fallo di mano da parte del centravanti viola sul primo controllo. Dopo un check al Var il direttore di gara di Pinerolo conferma la decisione. Si rimane sul risultato di 1-0 per il Napoli.