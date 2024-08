FERRONI A RFV, Gud più funzionale: gol, assist e più ruoli

Armando Ferroni, ex difensore di Fiorentina e Genoa, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola per dare un parere sull'imminente approdo in maglia viola di Albert Gudmundsson, che lascerà la formazione rossoblù dopo due stagioni e mezzo. Ecco le sue considerazioni in merito: "Non si sa se la trattativa andrà a buon fine visto che per il Genoa è un giocatore importante. Gudmundsson è un giocatore molto più adatto al calcio che offre Palladino rispetto a Nico Gonzalez: lo vedo come un'ottima seconda punta da far giocare alle spalle di Moise Kean. Nico è un grande giocatore ma è più funzionale; l'argentino è un esterno mentre l'islandese ricopre più ruoli. Quest'anno ha fatto un campionato straordinario con gol e assist e giocando a tutto campo".

