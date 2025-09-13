Ferrari saluta Bove: "Emozionante rivederti, resterai sempre uno di noi"

Giovedì Edoardo Bove è tornato a Firenze ed è andato a fare visita agli ex compagni al Viola Park. L'ex centrocampista della Fiorentina, ancora in attesa di capire se in futuro potrà riprendere l'attività agonistica, è stato accolto con grande affetto da tutto l'ambiente viola e in serata è andato a cena a Fiesole (QUI le immagini in esclusiva di FirenzeViola.it) con alcuni ex compagni. Ieri poi tramite i social ha voluto ringraziare con un lungo messaggio la Fiorentina, la città di Firenze e i fiorentini per tutta la vicinanza mostratagli in un periodo sicuramente non facile della sua vita. Oggi invece tramite Linkedin il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha voluto salutare Edoardo Bove.

Questo il suo messaggio: "È stato emozionante rivedere Edoardo Bove, un giovane straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia viola. I sorrisi e i volti dei compagni di squadra raccontano di un gruppo speciale. È un orgoglio, ogni giorno di più, lavorare in un ambiente che mette le persone al centro di tutto. Edo resterai per sempre uno di noi".