FERRARI, Cataldi giocatore e uomo di valore: ci aiuterà

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Presente in sala stampa assieme a Danilo Cataldi, nel giorno della presentazione del nuovo centrocampista viola, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha introdotto così il nuovo mediano, arrivato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto: "Oggi presentiamo Danilo che ha già 70' nelle gambe con noi. Oggi presentiamo non solo un giocatore ma anche un grande uomo, che è stato anche capitano della Lazio: uno che sa usare i toni giusti con i più giovani e che sa dare degli insegnamenti più corretti. Ci darà una grande mano".