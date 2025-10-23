Ferrari: "Anche per Rocco è Pioli l'uomo giusto. Su stadio e spogliatoio..."

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato così a Sky Sport prima della partita contro il Rapid Vienna, partendo da una spiegazione di come sta vivendo questo momento lo spogliatoio viola: "Lo spogliatoio è forse uno dei posti in cui stiamo meglio in questo momento, stiamo tra di noi al Viola Park e ci confrontiamo per capire come aiutare gli altri. Dobbiamo girare pagina ed essere uniti iniziando a svoltare".

Mentre era qui ha chiamato il presidente Commisso.

"Il presidente lo sento spesso, tutti i giorni più di una volta. Anche per lui Pioli è la persona giusta per guidarci, ci darà una mano e ha preso questo impegno insieme a noi con grande entusiasmo. Siamo tutti molto uniti anche in questo".

La situazione stadio vi ha portati a fare un comunicato.

"Il comunicato era inevitabile. È una situazione che nasce male, Rocco voleva fare lo stadio nuovo e non glielo hanno fatto fare. Da lì c'è stata un'escalation di problemi, con questa giunta stiamo dialogando per trovare soluzioni ma chiunque veda il Franchi oggi si rende conto di quella che è la situazione".

Come avete accolto lo sfogo di Pradè?

"Siamo tutti responsabili, dalla società ai giocatori e al mister. È arrivato il momento solo di cambiare pagina e ripartire con un altro spirito e un'altra mentalità. Dovremo tutti dare qualcosa in più".