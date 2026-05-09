Federico Scavo: "Empoli, mai più questa sofferenza! Felice per i viola"

vedi letture

Federico Scavo, deejay che accompagna l’entertainment dell’Empoli, ha commentato la salvezza degli azzurri ottenuta ieri contro il Monza: “Sono veramente contento, quest’anno abbiamo sofferto in una maniera spropositata. Speriamo non succeda mai più… Il calcio è davvero strano, giocano anche la sorte e la sfortuna. Tra un anno sarà celebrata la giornata San Shpendi (ride, ndr), che con il suo gol al novantesimo ci ha salvato!”.

Anche la Fiorentina sembra essere tranquilla…

“Io sono simpatizzante di tutte le squadre toscane, quindi anche la Fiorentina. Sono contento che i viola siano praticamente riusciti a conquistare la salvezza”.

Cosa si augura per le due squadre?

“Mi aspetto un calciomercato ad hoc sia per la Fiorentina che per l’Empoli, con persone motivate e sorreggano entrambe squadre”.