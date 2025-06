Fazzini, accordo di massima Fiorentina-Empoli: operazione da 10 milioni. Ora i bonus

La Fiorentina ha messo le mani su Jacopo Fazzini. Come riporta in questi minuti Sky, i viola hanno voluto muoversi per anticipare la concorrenza e assicurarsi il giovane centrocampista. Ora l’operazione con l’Empoli è vicina alla chiusura per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Nella giornata di oggi c’è stato l’ultimo contatto tra i due club, che è stato positivo. L’affare, quindi, è ormai in dirittura d’arrivo. Si discute ancora soltanto per quanto riguarda alcuni bonus.