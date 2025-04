Fagioli riposa? Pronto a tornare dal 1' Adli. Ecco chi al posto di Dodo

Una Fiorentina in piccola emergenza affronta oggi pomeriggio al Franchi un Empoli che ha bisogno di punti salvezza. Il Corriere Fiorentino parla delle probabili scelte di Raffaele Palladino per una partita molto importante visto che in contemporanea Inter-Roma potrebbe dare un'altra fisionomia alla classifica viola.

Tocca a Folorunsho sulla destra. Senza Dodo sulla destra, il quotidiano scrive che dovrebbe toccare a Folorunsho - niente Moreno come visto in Conference - mentre sulla sinistra Parisi potrebbe dare un po' di respiro a Gosens ma probabilmente solo a partita in corso. Dovrebbe cambiare anche qualcosa in mezzo al campo, perché pur restando i punti fermi Cataldi e Mandragora, è su Fagioli che resiste qualche incertezza: al posto dell'ex Juventus potrebbe esserci il rilancio dal primo minuto di Adli.