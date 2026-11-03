FirenzeViola Finalmente Pellegrino! Un gol di prepotenza per scacciare le critiche

Mateo Pellegrino si è scrollato un bel peso di dosso dopo aver segnato il gol di ieri contro il Sassuolo. L’attaccante argentino, reduce da cinque gare in cui aveva trovato poco la porta, si è preso una rivincita siglando una rete di prepotenza e mostrando le qualità del più classico centravanti di razza. Una marcatura importante non soltanto per il risultato, ma anche per ritrovare fiducia e continuità sotto porta, cosa che serve come il pane a questa squadrai in cerca di punti.

Quarto gol alla Fiorentina tra Serie A e Coppa Italia

Si tratta della sua quarta rete con la maglia viola tra campionato e Coppa Italia. Prima aveva trafitto Torino, Venezia e Pisa, quest’ultimo in coppa, inanellando una serie di prestazioni incoraggianti, salvo poi regredire. La sfida di ieri ha però confermato che Pellegrino c’è e non ha alcuna intenzione di eclissarsi. Il gol ritrovato può rappresentare una spinta per il suo percorso a Firenze: vuole ritagliarsi uno spazio sempre maggiore e diventare un'arma in più a disposizione di Paolo Vanoli.