FACCENDA, Viola può sperare nel 4° posto. DV9...

Mario Faccenda, ex difensore di Fiorentina e Genoa, ha parlato a TMW della gara di stasera. Queste le sue dichiarazioni: "I viola stanno benissimo dopo la vittoria di Napoli, sono i favoriti. Il Genoa ha tanti problemi, ci sono stati vari cambi di allenatore e sinceramente mi aspettavo più che fosse cambiato il tecnico dopo la gara con lo Spezia che dopo la partita di Coppa Italia. Per il Genoa stasera sarà un po' la partita della vita, nel senso che non possono sbagliare anche perché il Venezia ieri ha guadagnato un punto che vuol dire tanto. In ogni caso il Genoa visto con il Milan nel primo tempo non è stato affatto male, occorre stare attenti e concentrati. Da parte della Fiorentina c'è stata una bella reazione a Napoli dopo la sconfitta contro il Torino e il morale è tornato alto".

Che cosa pensa di Konko?

"Me lo ricordo come giocatore. Se lo hanno promosso, è perché lo tengono in considerazione e anche per lo spessore del nome, sennò avrebbero preso Chiappino, tecnico della Primavera. E' di passaggio forse, ma intanto ci provano. Parlerà con i giocatori e troverà le soluzioni migliori per questa partita".

Di Labbadia invece che idea ha?

"Avrei ripreso Ballardini perché conosce l'ambiente e i giocatori e come percentuali salvezza ce ne sarebbero state più con lui che con altri. Vediamo, magari hanno ragione i dirigenti. Forse è anche una scelta per il futuro".

La questione Vlahovic come andrà a finire?

"La Fiorentina lo deve vendere. Aspetterei giugno però, per sperare nell'Europa: per me la squadra può sperare anche nel quarto posto. Con Vlahovic ci sono le speranze. Se va via ora... L''attacco è stato sì rafforzato però Vlahovic è uno dei migliori se non il migliore attaccante in Europa".