FACCENDA A RFV, Portiere? Un giovane con Terracciano

FirenzeViola.it

© foto di

L'ex viola Mario Faccenda è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di attualità viola e non solo: "Io alleno i bambini piccoli e si insegna a fare gruppo e tecnica lasciando spazio alla fantasia perché poi crescendo altrimenti faticano ad andare avanti e le conseguenze si pagano. Perché non si salta più l'uomo? Più crescono e più vengono scartati, bisogna ridare spazio alla fantasia e a alla tecnica, gli spagnoli sono bravi fisicamente ma anche tecnicamente".

Cosa pensa della difesa viola? "La priorità non è la difesa. Milenkovic e Quarta vanno bene, ci possono essere degli inserimenti ma ci vuole tempo. Quarta lo metterei centro-destra e si deve inserire. Il portiere è invece un ruolo particolare, Terracciano ha dato sicurezza e tranquillità ma è ovvio che per la sua età vogliono inserire un portiere importante che possa essere la prima scelta. Però abbiamo dei giovani forti e se sono bravi Martinelli e Vannucchi dovrebbero avere una chance. Partirei con un giovane con Terracciano dietro che gli dia tranquillità. All'estero i 2006 giocano, ci vuole coraggio".

Kean? "E' conosciuto, bisogna dargli fiducia, lo vedo bene sulla trequarti con un uomo d'area".

Zaniolo? "E' un giocatore importante che dà valore alla Fiorentina. Come ruolo, può adattarsi benissimo; se ha la testa giusta, può fare molto bene. Può giocare come esterno se sta bene, ma è un giocatore che vedrei meglio più dietro la punta, libero di svariare".

Ascolta il podcast!