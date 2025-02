Fabregas sulla Fiorentina: "C'è poco da studiare perché ora è tutta diversa"

Cesc Fabregas ha parlato così a DAZN prima del calcio d'inizio della partita contro la Fiorentina: "Non c'è tanto da studiare della Fiorentina perché ha cambiato tanto. Contro l'Inter ha giocato in un modo ma con le altre ha sempre fatto il 4-2-3-1. Sono una squadra forte che si è rinforzata con gente di qualità e talento come Fagioli, Zaniolo e Pablo Marì. Mi aspetto una bella partita".

Cosa aspettarsi dall'attacco del Como?

"Vogliamo controllare la partita ed essere dominanti cercando di occupare bene il campo. Secondo me l'abbiamo preparata bene, poi vediamo come andrà".

Le parole del presidente Suwarso?

"Abbiamo un progetto iniziato da 15 mesi e parlo con lui ogni giorni, è un progetto molto chiaro con una visione e un piano per il presente e per il futuro. Speriamo di portarla a casa piano piano. Oggi dobbiamo fare punti e vincere la partita, è la cosa più importante".