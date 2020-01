EYSSERIC, Polemica sui social prima, poi gioca

Non è passata inosservata la stories pubblicata da Valentin Eysseric prima della partita tra Fiorentina-Genoa. Il calciatore francese sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una foto nelle storie dove mostra la sua maglietta appesa al proprio armadietto negli spogliatoi con sopra la casacca di coloro che vanno in panchina, e la scritta: "Così è meglio". Ironia o polemica? Fatto sta che al minuto 65 di Fiorentina-Genoa sul risultato di 0-0, Gaetano Castrovilli è stato costretto ad uscire dal campo per un giramento di testa, e al suo posto è entrato proprio Valentin Eysseric. Il tecnico decide di mandarlo in campo, ignaro della presunta polemica del calciatore sul fatto che sia sempre tra i panchinari. Chissà se Iachini lo avrebbe chiamato lo stesso in causa se avesse saputo prima della foto...