Esodo viola nella Capitale: attesi 1600 tifosi ospiti per Roma-Fiorentina

Nel suo spazio dedicato alla Fiorentina, La Nazione si proietta sulla delicata sfida di domani sera, quando i viola affronteranno la Roma alle 18 all'Olimpico. Una gara che vuol dire tantissimo, lo sa Firenze in primis, che seguirà la squadra nel secondo dei tre (l'altro è il ritorno col Betis) grossi appuntamenti della settimana. Non a caso, riferisce il quotidiano, sono attesi circa 1600 tifosi viola nella Capitale per il match di domani. Una bolgia pronta a sostenere dal vivo gli uomini di Palladino.

Che nell’undici di partenza di domani tornerà ad impiegare Comuzzo in difesa vista la squalifica di Ranieri, mentre sulla mediana Folorunsho potrebbe agire come mezzala, se il tecnico sceglierà di preservare Adli - Cataldi verosimilmente non ci sarà, oggi dovrebbe arrivare un report medico -. Altrimenti l'ex Napoli sarà dirottato sulla destra per ovviare all'assenza di Dodo, oggi atteso dal controllo medico decisivo per tornare arruolabile ed essere disponibile per il ritorno della semifinale col Betis, obiettivo che si è prefissato da giorni. Certo il ritorno dal 1’ di Kean in attacco, il cui partner sarà uno tra Beltran e Gudmundsson.