ERANIO A RFV, Adli? Grave errore del Milan darlo via

L'ex centrocampista del Genoa, Stefano Eranio, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" a poche ore dall'incrocio tra i rossoblù e la Fiorentina, partendo dall'ottimo momento di forma di Moise Kean: "Qualcosa si intravedeva in lui. Poi c'è un momento fortunato per gli attaccanti. Forse è stato però molto sfortunato nei precedenti anni e adesso sta girando un po' meglio. Il gol poi è una medicina per un attaccante. Bene per la Fiorentina, perché se si sblocca diventa una squadra ancor più competitiva".

Anche Gudmundsson, adesso infortunato, sembra aver approcciato bene questa nuova avventura.

"Sì, lui è un giocatore a cui devi dare libertà di azione. Dietro le punte diventa devastante, dispiace per noi genoani, che abbiamo perso sia lui che Retegui".

La situazione del Genoa invece è molto critica.

"Sì, si son fatti male anche Malinovskyi e Messias, quelli che l'anno scorso erano i sostituti di Gudmundsson e Retegui. Il fatto di doversi aggrappare a Balotelli fa capire la situazione. Le ultime partite del Genoa sono state molto rinunciatarie, è una squadra che ha grosse difficoltà a trovare il gol. In questo momento la squadra ha davvero pochissime risorse".

E invece delle prestazioni di Yacine Adli che ne pensa?

"Secondo me è stato un errore grave, da parte del Milan, darlo via. Lui ha una grande intelligenza calcistica, rischia molto ma questo è sintomo di grandi capacità tecniche e autostima che hanno solo i grandi giocatori. E bene per la Fiorentina, perché se trova continuità può esplodere".