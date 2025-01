ER FAINA A RFV, Folorunsho è al livello di Anguissa

Damiano 'Er Faina', noto youtuber e amico di Michael Folorunsho, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlarci del probabile nuovo acquisto della Fiorentina. Queste le sue parole sull'attuale centrocampista del Napoli: "Il fanclub di Folorunsho c'ha la foto mia. A parte gli scherzi, l'ho conosciuto ai tempi in cui giocava nel Bari grazie a Sebastiano Esposito. Lo conosco come persona e come calciatore. Secondo me ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, è arrivato nel grande calcio un po' tardi ma è molto funzionale al gioco moderno. Ha tanta gamba e poi non lo sposti".

Cosa non ha funzionato tra lui e Conte?

"Io vorrei dire tante cose. Non sono famoso per essere diplomatico. In questo momento deve trovare fiducia in sé stesso. Credo sia rimasto a Napoli perché qualcuno gli ha dato delle garanzie. Poi era chiaro che in una squadra come il Napoli che gioca solo una competizione sarebbe stato difficile giocare con continuità per lui. Da qui a non giocare praticamente mai o un minuto a partita ce ne vuole però. Anche perché, dirò una cosa forte, ma secondo me Michael non è più scarso di Anguissa. Credo che i problemi siano stati di altra natura, non solo tecnici".

Moise Kean contro Romelu Lukaku, una sfida nella sfida che ad oggi sembra impari.

"Io non ho mai apprezzato tantissimo Kean, ma devo fargli i miei complimenti. Al di là del proprio pensiero bisogna essere obiettivi. Kean sta facendo un campionato fenomenale e quindi oggi come oggi è un mismatch, non scherziamo. Lukaku sembra un paracarro prestato al calcio, è un downgrade incredibile passare da Osimehn a lui e questo è un problema creato di Conte. Che secondo me non sta facendo niente di eccezionale".

Invece su un altro suo grande amico, Mario Balotelli, che ci dice?

"Il giorno in cui annunciano Vieira io chiamo Mario e gli chiedo: 'Ma sapevi?'. Lui mi ha detto 'No'. Non c'era un gran rapporto tra i due ma è chiaro a tutti. Al netto che come allenatore per i risultati portati in questo mese Vieira non si discute, secondo me un giocatore come Balotelli meriterebbe di giocare di più. Ha tante offerte, anche perché è comunque un personaggio mediaticamente ancora di impatto. Ora ha uno stipendio di 250mila euro fino fine stagione e ha tante offerte molto più importanti. Ha fatto una scelta che non è legata ai soldi, vuole dimostrare che ancora ci può stare in questo campionato e mi dispiace che non gli si stia dando la possibilità di far vedere qualcosa. Ha giocato 67 minuti da ottobre a gennaio. Ma credo che voglia rimanere al Genoa".