EDIMILSON, Il gol dedicato a mio figlio. E sul riscatto...

Dalla zona mista della Dacia Arena di Udine, l'autore del gol della Fiorentina Edimilson Fernandes ha parlato così: "Ho fatto un bel gol e fa sempre piacere farlo. Però era più importante vincere, mi dispiace che non ce l'abbiamo fatta. Ma è poco grave: pensiamo subito al prossimo match. Il pareggio? Ne abbiamo fatti tanti in stagione ma abbiamo lavorato bene, soprattutto difensivamente. Continuiamo così e cerchiamo di vincere d'ora in poi. Il gol? Vorrei dedicarlo a mia figlia, è molto importante per me. La rete è una delle più belle che abbia fatto in carriera. Non è stato facile, ma è stato molto soddisfacente. Il Napoli? E' una grande squadra: dobbiamo far di tutto per giocare bene e vincere. Il mio riscatto? Non ho ancora parlato con la società, ma io lavoro per quello. Poi si vedrà a fine campionato".