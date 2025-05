Dubbi sulla permanenza di De Gea: per la Gazzetta quanto offerto dalla Fiorentina non basta

La Gazzetta dello Sport torna sulla situazione di alcuni incerti di casa Fiorentina. Su tutti, David De Gea: il portiere spagnolo a Firenze sta bene, ma su di lui sembrerebbe piombato l'As Monaco. La Fiorentina è già pronta a dargli i 2 milioni e 400mila euro previsti al secondo anno, ma l'impressione è che non bastino per convincerlo. Questo almeno quanto riporta Gazzetta, che poi fa il punto sui prestiti.

L'unica certezza, per quanto riguarda i riscatti, è Danilo Cataldi, legatissimo al tecnico Raffaele Palladino e pronto a diventare di fatto un calciatore della Fiorentina (il riscatto viola si farà, 4 milioni da versare alla Lazio). Poi ci sono i casi Zaniolo (in partenza), Folorunsho (in bilico) e Colpani (piace come sempre a Palladino, ma il riscatto fissato col Monza a 12 milioni in questo momento è impensabile.