FirenzeViola "Palladino come un figlio": le parole di Commisso a meno di ventiquattro ore dalle dimissioni

vedi letture

"Raffaele per me è come un figlio". Dichiarazione fatta ieri da Rocco Commisso che rischia di scadere nel giro di ventiquattro ore. Perché all'indomani di una conferenza stampa in cui erano state tessute le lodi di Raffaele Palladino il tecnico ha rassegnato le sue dimensioni. Fa strano quindi leggere le frasi pronunciate ieri dai protagonisti, per primo il presidente Commisso che aveva parlato così del suo rapporto con l'attuale allenatore dimissionario: "Ho un bel rapporto con lui, è come un figlio: è stato un anno difficile per lui e spero che il Signore lo aiuti. Spero che i tanti problemi che ha avuto in questa stagione gli servano come lezione per andare avanti".

Da rileggere, con un occhio diverso, anche le frasi di Daniele Pradè sul rinnovo comunicato prima della semifinale di ritorno contro il Real Betis: "Raffaele aveva un altro anno di contratto di opzione. Noi dopo aver perso una partita abbiamo pensato che fosse il momento giusto per rinnovarlo prima di una partita importante come quella di Betis. L'abbiamo valutata tutti insieme, ci siamo messi a sedere e abbiamo chiamato il presidente".