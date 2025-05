FirenzeViola Dopo le dimissioni di Palladino parte il casting per il sostituto. Da Sarri a De Rossi, le prime ipotesi

Con le dimissioni di Raffaele Palladino, la Fiorentina in queste ore ha già iniziato il primo casting per il tecnico che dovrà sostituire l'allenatore campano.

I nomi che sono già iniziati a circolare sono diversi e vanno da vecchi pallini come Daniele De Rossi, a uno degli allenatori circolati nel corso della stagione e che poi si sono seduti altrove, ovvero Igor Tudor. Tra i tifosi, e non solo, è molto gettonato il nome di Maurizio Sarri, che da qualche giorno era stato nuovamente accostato alla panchina della Lazio. Lo stesso Marco Baroni, fiorentino che a breve lascerà proprio i biancocelesti, resta uno dei tecnici che potrebbero rientrare nella short list di Commisso, Pradè e Ferrari.

Altri allenatori liberi che potrebbero tornare in auge nelle prossime ore sono Farioli, dopo l'addio all'Ajax, e anche Juric, che ha lasciato nelle scorse settimane il Southampton poi retrocesso in Championship. Libero c'è anche Gilardino, tecnico capace di lanciare Gudmundsson nel campionato di Serie A. Qualcuno sussurra anche il nome di Pioli, che però ha un contratto dorato in Arabia e difficilmente tornerebbe alla guida dei viola dopo le dimissioni arrivate ai tempi dei Della Valle. Sicuramente potrebbero arrivare anche proposte di procuratori in arrivo dall'estero, con la Fiorentina che però pare prediligere nettamente un nome proveniente dal nostro campionato o comunque che abbia già avuto esperienza in Italia.