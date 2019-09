DS STABIA A FV, Non prenderò Thereau. Gori...

Tra i tanti esuberi della Fiorentina ancora da piazzare sono presenti anche due attaccanti. Il giocatore francese Cyril Thereau e il classe '99 Gabriele Gori. La loro permanenza in maglia viola sembra essere molto difficile, per questo la dirigenza della Fiorentina starebbe cercando di piazzarli in qualche squadra durante questo ultimo giorno di mercato estivo. La redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Ciro Polito, direttore sportivo della Juve Stabia, società che nelle ultime ore avrebbe messo gli occhi su entrambi gli esuberi viola.

Direttore siete ancora sulle tracce di Cyril Thereau?

"C'è stato qualche piccolo sondaggio ma non siamo mai stati realmente interessati al calciatore francese. Ormai è un attaccante di 36 anni e soprattutto percepisce uno stipendio fuori portata per le casse della Juve Stadia".

E per quanto riguarda Gori invece?

"Gabriele Gori ci piace tanto. Sicuramente è un giocatore interessante e molto promettente. Abbiamo avuto dei contatti con la Fiorentina però alla fine, per motivi tecnici, abbiamo deciso di non puntare su di lui".