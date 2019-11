DS CAGLIARI, Simeone? Pradè-Barone straordinari

In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli ha risposto anche ad una domanda su Giovanni Simeone, acquistato in estate dalla Fiorentina: ""Quella è stata una bella volata. Volevamo lui o Defrel con Pavoletti in organico. Poi Leonardo s'è fatto male e siamo andati dritti sul Cholito. La Samp era davanti, ma devo dire che Maran è stato convincente. E la Fiorentina spettacolare".

L'affare? "Avevano chiuso con Ferrero, tuttavia lasciarono a Giovanni l'ultima parola. Ma a queste condizioni, atipiche: se il Cagliari l'avesse spuntata, non avrebbe dovuto scucire un euro di più. Credimi, non capita tutti i giorni. Joe Barone e Pradè sono stati straordinari e in quel momento ho capito che la nuova proprietà della Fiorentina ha gli uomini giusti per un progetto trasparente e vincente. Anche se Joe Barone me la pagherà, prima o poi… Mi ha fatto prendere un colpo. Prima di chiudere con noi, mi chiamò in disparte abbracciandomi, sbiancai: «Ci spiace per il Cagliari, ma ormai Simeone andrà alla Samp». Era una trappola, lui sa che mi deve uno scherzo, glielo restituisco presto".