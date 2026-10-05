FirenzeViola Dragusin e Oulai verso il Viola Park. Domani di nuovo agli ordini di Vanoli

La sosta per la Nazionali è alle sue battute finali e come per tutte le squadre, anche la Fiorentina attende i rientri dei suoi giocatori partiti per gli impegni con le rispettive Selezioni. A tal proposito, domani al Viola Park Paolo Vanoli potrà contare anche su due rientri importanti: saranno infatti nuovamente a disposizione sia Christ Inao Oulai che Radu Dragusin, entrambi reduci dagli impegni con Costa d'Avorio e Romania.

I due giocatori torneranno dunque a lavorare con il gruppo viola in vista dei prossimi appuntamenti di campionato. Il loro rientro permetterà a Vanoli di ritrovare due elementi della rosa dopo la pausa dedicata alle Nazionali e di preparare con maggiore continuità la prossima sfida della Fiorentina, in programma sabato alle ore 15 al Ferraris contro il Genoa.