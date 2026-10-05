Mastantuono, gol Albiceleste per spiccare il volo. Gazzetta: "Firenze lo aspetta"

La prima volta è sempre speciale, soprattutto se arriva nel luogo dove tutto è cominciato. Franco Mastantuono ha festeggiato al Monumental il primo gol con la maglia dell’Argentina, lo stadio del River Plate dove aveva debuttato da giovanissimo. Entrato nella ripresa contro il Burkina Faso, il fantasista viola ha firmato il 6-0 raccogliendo l’assist di Lautaro Martinez, nel 7-0 finale dell’Albiceleste. Un gol che arriva al termine di una prima parte di stagione positiva dal punto di vista realizzativo: Mastantuono ha già segnato 4 reti in 8 partite, una in più rispetto all’intera scorsa stagione al Real Madrid. Ora, però, la Fiorentina lo aspetta: l’argentino dovrebbe rientrare al Viola Park soltanto venerdì, alla vigilia della trasferta contro il Genoa.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’attesa è alta anche per il peso che Mastantuono ha assunto a Firenze, dove è già diventato uno dei giocatori più importanti per la squadra e per i tifosi. In Argentina, invece, deve convivere con aspettative e pressioni enormi: "La gente è davvero molto esigente con me", ha raccontato a TyC Sports, spiegando di voler imparare dai tanti giocatori esperti presenti in Nazionale. Il numero 30 viola ha finora collezionato 22 tiri, 8 nello specchio, 9 dribbling riusciti e 2,28 xG, mentre manca ancora l’assist, una delle sue specialità. E proprio su questo ha scherzato Mateo Pellegrino: "Io e Franco abbiamo fatto una scommessa: gli ho detto che deve farmi 5 assist". In palio c’è una nuova grigliata al Viola Park. Prima, però, c’è il Benin per chiudere gli impegni con l’Argentina e poi il Genoa: con un Mastantuono carico dalla Selección, la Fiorentina spera di ritrovare il suo trascinatore.