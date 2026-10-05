Progetto Oulai, Vanoli vuole il doppio play. Corriere dello Sport: "Gioiello da sgrezzare"

"Il doppio play potrebbe essere la nostra strada futura", ha detto sabato a Sky Sport Paolo Vanoli. Il Corriere dello Sport-Stadio individua così in Fagioli e Oulai la possibile coppia destinata a caratterizzare il centrocampo della Fiorentina. Finora il tecnico ha adattato la soluzione con Fagioli affiancato da Ndour o con Atta arretrato dalla trequarti, ma il rientro dell’ivoriano apre nuovi scenari. Oulai tornerà oggi a Firenze e da domani inizierà il lavoro specifico con Vanoli, che ha già preparato un video-analisi sulle sue prestazioni nelle due fasi di gioco per mostrargli con precisione cosa migliorare e cosa sfruttare delle sue caratteristiche.

A Genova, però, il classe 2004 dovrebbe partire dalla panchina: Vanoli dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1, lavorando soprattutto sulla disciplina tattica dell’ex Trabzonspor. Oulai deve migliorare i movimenti in fase difensiva, dove alcuni errori di posizionamento hanno già penalizzato il suo rendimento, ma allo stesso tempo il tecnico vuole esaltarne qualità tecniche, dinamismo e vivacità atletica. Per il quotidiano, il centrocampista è un "gioiello da sgrezzare" e ora è arrivato il momento di cancellare i primi mesi complicati e accelerarne l’inserimento. Fagioli, con Vanoli, ha già compiuto il salto di qualità: adesso tocca al ventenne ivoriano, con l’obiettivo di diventare parte integrante del progetto viola e magari costruire proprio con Fagioli il doppio play del futuro.