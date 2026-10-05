Dal cambio modulo alle sei sfide calde. Repubblica: "Vanoli, un mese per misurarsi la febbre"

Sei partite in un mese per capire quale sarà la sfumatura del futuro viola: tenue, con un campionato di transizione; cupa, con un’altra stagione di sofferenza; oppure rosea, con la Fiorentina a caccia dell’Europa. È questa la prospettiva tracciata da la Repubblica (Firenze), alla vigilia della ripartenza di sabato a Marassi contro il Genoa. Una sfida che può già rappresentare uno spartiacque dopo le tre sconfitte iniziali: una vittoria cambierebbe il senso della classifica e darebbe ulteriore slancio al lavoro di Vanoli, mentre il calendario successivo alza subito il livello di difficoltà. Il 18 ottobre arriverà il Como al Franchi, poi il 25 ci sarà l’Inter a San Siro, il 29 l’Atalanta a Firenze e quindi Sassuolo e Juventus, il 2 e l’8 novembre.

Vanoli ha sfruttato la sosta per lavorare soprattutto sulla condizione atletica, creando una sorta di mini-preparazione per permettere alla squadra di affrontare al meglio un mese particolarmente intenso. La rosa costruita da Paratici piace al tecnico, ma ora serve "riempire il serbatoio di benzina atletica" per valorizzarne ulteriormente il talento. Sul piano tattico, la ripartenza dovrebbe avvenire con il 4-3-3, mentre nel lungo periodo l’idea è il 4-2-3-1 con il doppio play Fagioli-Oulai e il ballottaggio tra Atta e Gonçalves sulla trequarti. A sinistra Viery parte davanti a Valdepenas. Sei gare, dunque, per capire «che creatura» sarà riuscito a plasmare Vanoli.