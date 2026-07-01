Il Cagliari si inserisce con forza su Favasuli: ecco la situazione
Continuano ad arrivare interessi per Costantino Favasuli, 22enne esterno prodotto del settore giovanile della Fiorentina messosi in mostra con la maglia del Catanzaro e della Nazionale nella spedizione di Baldini. Sul giocatore, dopo gli interessi dei giorni scorsi di Roma, Aalanta e Sassuolo, si è inserito con forza il Cagliari.
Come riportato infatti da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, l'interesse per Favasuli da parte dei sardi, a cacci di un rinforzo sulla corsia laterale dopo la fine del prestito di Palestra, non è nuovo. Favasuli era già stato seguito in passato dall’ex direttore sportivo rossoblù Nereo Angelozzi, e ora la nuova dirigenza lo ha rimesso nel mirino. La Fiorentina vanta il 50% sulla futura rivendita del ragazzo.
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