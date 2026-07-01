Viery è un nuovo giocatore della Fiorentina: c'è il comunicato dei due club
Arriva l'ufficialità dell'acquisto di Viery da parte della Fiorentina e del Gremio con i rispettivi comunicati. Ecco quello della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Viery Fernandes Santos Lopes dal Gremio F.P.A.
Il nuovo difensore viola, nato a Ubà (Brasile) il 2 gennaio 2005, nell’ ultima stagione con la maglia del Gremio ha collezionato 27 presenze segnando 2 gol".
Comunicato del Gremio
"Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica di aver completato tutte le pratiche per il trasferimento del difensore Viery all'ACF Fiorentina, in Italia. Il Tricolor manterrà una percentuale della plusvalenza in una futura vendita del giovane calciatore di 21 anni. Il Club ringrazia per il professionalismo e la dedizione di un altro atleta cresciuto nelle sue Giovanili, augurandogli allo stesso tempo buona fortuna e successo nel prosieguo della sua carriera".
Le cifre dell'operazione
Il difensore brasiliano classe 2005 porta nelle casse del Gremio 15 milioni più 2 di bonus, diventando per la Fiorentina il difensore più caro mai acquistato.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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