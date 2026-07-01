CSC Flash: Kean, da oggi la clausola. Martinelli all'Avellino. Gli occhi viola su Oso
Nel classico appuntamento dell'ora di pranzo della rubrica "Chi si compra - Flash" il nostro Niccolò Santi ha fatto il punto sulle principali trattative di mercato che coinvolgono la Fiorentina.
Kean, da oggi la clausola
Si parte col nodo legato al centravanti viola Moise Kean per il quale da oggi fino al 15 luglio sarà in vigore la clausola rescissoria da 62 milioni che potrebbe consentire a chiunque di acquistare il giocatore aggirando le richieste viola. La Fiorentina in realtà non si aspetta colpi di scena ma potrebbe essere disposta a trattare il giocatore dal 16 luglio in poi per una cifra attorno ai 40 milioni.
Capitolo uscite, tra giovani e "big"
La Fiorentina continua a muoversi anche sul fronte cessioni: Tommaso Martinelli, dopo Eddy Kouadio, sembra sempre più vicino all'Avellino (in tal senso David De Gea sembra sempre più destinato a restare alla Fiorentina) così come Lucas Beltran è ora convinto ad accettare la proposta del River Plate per tornare in patria.
Il nome nuovo arriva dalla Spagna
Occhio poi agli esterni e al nome di Joaquin Oso del Siviglia: i viola lo vogliono come nuovo terzino sinistro ma al momento la proposta da 5 milioni per il giocatore (in scadenza nel 2027) è stata ritenuta bassa. Gli spagnoli valutano il classe 2003 almeno 10 milioni.
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