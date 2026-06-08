Dodo rimane in cima alla lista del Napoli: si può chiudere a 15 milioni

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Il Napoli proverà a dare un’impennata al mercato già in questa settimana, dopo un periodo di inevitabile riflessione trascorso dalla scelta del nuovo allenatore ai primi contatti operativi. Un pilota ancora in pectore: prima di poter annunciare l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il club deve ovviamente attendere che risolva il suo contratto con il Milan. Nel frattempo, per il Corriere dello Sport, è già stata stilata la lista degli acquisti, che comprende un calciatore della Fiorentina:

Nel listone del Ds Manna compaiono elementi di ogni tipo: c’è Matej Kovar, 26 anni, il portiere ceco del Psv Eindhoven e della nazionale al Mondiale che potrebbe affiancare uno tra Meret e Milinkovic-Savic. E ancora: Manna studia da mesi soluzioni sulla fascia destra, un terzino da affiancare a Di Lorenzo, e i nomi continuano a essere quelli di Anan Khalaili, israeliano di 21 anni dell’Union Saint-Gilloise, e appunto Dodo, 27 anni, brasiliano della Fiorentina. Il primo costa 22,5 milioni di euro, l’altro una quindicina. Al centro della difesa l’obiettivo è Gila, catalano di 25 anni che Lotito ha promesso a Gattuso di tenere ancora un anno, nonostante sia in scadenza nel 2027. Da sciogliere il nodo relativo al futuro di Anguissa, anche lui legato fino al 2027. Se la storia finirà, il Napoli guarda con attenzione a Richard Rios, 26 anni, centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana impegnata al Mondiale.