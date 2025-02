Dodo prima di Fiorentina-Como: "Non mi importa degli assist ma solo di vincere"

Prima della partita contro il Como, Dodo ha parlato a DAZN del momento suo e della Fiorentina: "Oggi è una partita difficile, sappiamo il livello del Como e abbiamo visto la partita contro la Juventus. Sappiamo che possono metterci in difficoltà ma anche che se entriamo con l'atteggiamento giusto possiamo vincere. Il nostro obiettivo è dare sempre di più e vincere, speriamo di fare una grande prestazione".

Promessa anche senza Kean?

"Voglio fare assist anche senza Kean ma in generale dare sempre il meglio e alzare il mio livello per aiutare la squadra. Non importa fare assist, solo vincere".