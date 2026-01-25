La Fiorentina si dissolve al Franchi, il CorSport: "Un sabato da Pisacane"

vedi letture

"Viola, un sabato da Pisacane", è il titolo che gioca con le parole, usato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio per inquadrare la sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari, nel sabato di ieri. "La Fiorentina si è dissolta nella serata tristissima e umida del Franchi da dedicare al presidente", scrive il quotidiano nel suo pezzo di commento, aggiungendo poi che si è vista una squadra "troppo fragile, appassita in un confronto diretto che avrebbe dovuto portarla, a capo di una serie positiva (8 punti nelle precedenti 4 giornate), in un’altra dimensione. Resta, invece, inchiodata in fondo alla classifica. Ora servirà un’altra scossa, accanto agli acquisti, per risalire".

Il quotidiano non lesina critiche nemmeno per Paolo Vanoli, scrivendo: "Sono arrivati Fabbian e Brescianini, ha atteso 45 minuti e due gol di svantaggio per cambiare il centrocampo, togliendo Mandragora e Ndour. È stato infilato in contropiede, eppure come avrebbe giocato il Cagliari, difesa feroce e ripartenze, doveva essere chiaro da una settimana. Nello stesso modo o quasi ci aveva rimesso le penne Spalletti. La Viola, invece, ha bisogno di ritrovare in fretta Kean".