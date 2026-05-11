Di Marzio: "La Fiorentina chiarisca il ruolo di Paratici. Voci su Roma e Milan"

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Nel suo podcast "Cafèè con Di Marzio", l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato anche della situazione della Fiorentina che si appresta a cambiare tanto in estate. "La Fiorentina adesso ha l'obbligo di programmare con il tempo giusto - dice il giornalista - chiarendo una volta per tutte se possibile anche se Paratici sarà o meno il direttore sportivo della prossima stagione al di là del contratto che ha, molto lungo. Perché le voci proseguono sia sulla Roma che anche sul Milan ieri sera, e quindi non si ha ben chiaro se in caso di arrivo di nuove offerte Paratici deciderà di andare via e se la Fiorentina gli permetterà soprattutto di andarsene dopo che invece sulla sua figura è stato costruito un programma anche pubblico e mediatico di lungimiranza per costruire qualcosa che invece quest'anno non era stato costruito".

Sempre sul tema paratici, lo steso Di Marzio poi afferma che oltre a quello di D'Amico, potrebbe riprendere quota anche il nome di Fabio Paratici per il ruolo di ds del Milan. In tal senso, ci sarebbero già stati dei contatti indiretti con l'attuale ds della Fiorentina.