FirenzeViola Di Livio: "Contestazione giusta, nessuno ha la coscienza a posto. Kean? Per me si è fatto fuori da solo"

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La Fiorentina e il suo futuro. Nel corso di un'intervista esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola ne abbiamo parlato con Angelo Di Livio, storico capitano della rinascita della Fiorentina. "La contestazione di domenica è stata giusta, nessun giocatore deve avere la coscienza a posto. L'annata è stata bruttissima, ad un certo punto pensavo che la squadra non ce l'avrebbe fatta, non c'era nè capo nè coda. Quindi adesso che è arrivata la matematica salvezza voglio fare i complimenti al mio amico Paolo Vanoli. Ha tenuto su la baracca ed è stato raggiunto il traguardo: è vero, non è stato offerto un calcio straordinario ma non poteva neanche esserci in quella condizioni. Era una stagione in cui salvarsi, ma d'ora in avanti non deve ripetersi più. La Fiorentina per me poteva lottare tra il settimo e l'ottavo posto".

Come si riparte? In tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita...

"Sotto l'aspetto tecnico bisogna mandar via i giocatori che non hanno reso o hanno già dato. Bisgna ripartire, c'è Paratici che sa quel serve. Ci sono comunque giocatori da Fiorentina, uno su tutti è Fagioli. Su di lui si può costurire qualcosa di importante".

Se non resta Vanoli, ci sono Grosso, De Rossi o uno straniero..

"Grosso e De Rossi li metto sullo stesso livello. Grosso forse un po' più avanti ma De Rossi è molto bravo. Io però porterei Sarri, sono innamorato pazzo di lui. La Lazio ha avuto problemi enormi ma lui ha tenuto bene il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria. Mi piace da morire Sarri".

Kean sì o no per la prossima stagione?

"Kean no. Mi dispiace. Poteva dimostrare tanto, anche con qualche infortunio poteva stringere i denti e invece si è tirato indietro. Mi dispiace se si offende ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli".

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