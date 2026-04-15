Designazioni arbitrali, Lecce-Fiorentina affidata a Maresca. Al Var c'è Doveri

Designazioni arbitrali, Lecce-Fiorentina affidata a Maresca. Al Var c'è DoveriFirenzeViola.it
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di Redazione FV

L'Aia ha da poco reso note le designazioni arbitrali per il 33° turno di Serie A in programma il prossimo weekend e che vedrà la Fiorentina scendere in campo lunedì sera in casa del Lecce. Il match viola è stato affidato a Fabio Maresca della sezione di Napoli che sarà coadiuvato da Colarossi e Dei Giudici e dal quarto uomo Perri. Al Var invece ci sarà Doveri, con Avar Camplone. Questa la squadra arbitrale completa:

LECCE – FIORENTINA    Lunedì 20/04 h. 20.45

MARESCA

COLAROSSI – DEI GIUDICI

IV:     PERRI

VAR:     DOVERI

AVAR:      CAMPLONE