Designazioni arbitrali, Lecce-Fiorentina affidata a Maresca. Al Var c'è Doveri
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L'Aia ha da poco reso note le designazioni arbitrali per il 33° turno di Serie A in programma il prossimo weekend e che vedrà la Fiorentina scendere in campo lunedì sera in casa del Lecce. Il match viola è stato affidato a Fabio Maresca della sezione di Napoli che sarà coadiuvato da Colarossi e Dei Giudici e dal quarto uomo Perri. Al Var invece ci sarà Doveri, con Avar Camplone. Questa la squadra arbitrale completa:
LECCE – FIORENTINA Lunedì 20/04 h. 20.45
MARESCA
COLAROSSI – DEI GIUDICI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: CAMPLONE
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