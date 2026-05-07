De Rossi valuta le ambizioni del Genoa, La Nazione: "In rialzo le sue quotazioni per la Viola"

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Entro una o due settimane la Fiorentina dovrebbe decidere chi guiderà la squadra nella prossima stagione. Il confronto tra Paolo Vanoli e la dirigenza è atteso già all’inizio della prossima settimana e servirà a chiudere un’annata vissuta tra alti e bassi, ma conclusa comunque in maniera dignitosa. Nel frattempo il club si sta già muovendo per individuare il successore. Il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe individuato soprattutto due profili dalla Serie A: Fabio Grosso e Daniele De Rossi. Due allenatori con percorsi simili per esperienza e carriera, ma con situazioni contrattuali differenti. Grosso avrebbe già il via libera per liberarsi e valutare nuove opportunità.

Diverso invece il discorso per De Rossi: il rinnovo automatico con il Genoa è recentemente scattato e il club rossoblù starebbe lavorando per prolungare ulteriormente l’accordo fino al 2028. Molto dipenderà quindi dalle ambizioni del Grifone: se l’ex capitano della Roma non dovesse ritenerle all’altezza delle proprie aspettative, la Fiorentina potrebbe inserirsi concretamente. Al momento sembrano invece perdere quota altre soluzioni italiane, anche perché Maurizio Sarri potrebbe tornare al Napoli. Restano però vive alcune opzioni dall’estero: il club viola avrebbe smentito con decisione l’interesse per Matarazzo della Real Sociedad, ma attenzione ai nomi di Andoni Iraola, in uscita dal Bournemouth, e Marcelino, pronto a lasciare il Villarreal. Lo riporta La Nazione.