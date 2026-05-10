De Rossi e quel retroscena con Paratici: il ds Viola lo consigliò al Genoa per il post Vieira

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Nelle ultime settimane i tifosi viola hanno visto arrivare al Franchi tre degli allenatori più accostati alla panchina della Fiorentina, da Sarri a Grosso, fino ad arrivare a Daniele De Rossi, che oggi giocherà al Franchi con il suo Genoa. Una sorta di fanta-allenatore quando ancora la stagione deve arrivare al termine e Paolo Vanoli prova a difendere il suo posto con le unghie e con i denti. Difficile possa riuscirci, rimarca La Nazione, resta il fatto che oggi al Franchi arriverà quel De Rossi che la Fiorentina avrebbe potuto allenarla in passato e anche nel presente. Lo ha detto lui stesso nella conferenza stampa di presentazione del match, confermando il fatto di essere stato in corsa anche per il dopo Pioli. Scelte più o meno concomitanti e qualche spiffero circolato nel corso dei mesi ha raccontato che sia stato proprio l'attuale ds viola Fabio Paratici, all'epoca al Tottenham, a suggerire il nome di DDR per la panchina del Grifone. Un consiglio e niente più. Che dimostra sicuramente stima professionale.

Ma De Rossi è stato altre volte vicino alla panchina della Fiorentina. Daniele Pradè ci ha pensato in un paio di occasioni, l'ultima dopo le dimissioni di Raffaele Palladino e dunque prima di virare sul Pioli bis. L'allora ds non se l'è però mai sentita di affondare il colpo non percependo dalla piazza un gradimento totale. Mai apprezzati fino in fondo i tanti arrivi in viola dalla Capitale. E De Rossi appariva troppo 'giallorosso' per potersi far amare dai tifosi viola. In realtà il giudizio dipendeva anche e soprattutto dal curriculum da allenatore. Oggi sicuramente migliore di qualche tempo fa.