Social Croci come Messi: a letto con la coppa vinta. Ecco la foto pubblicata su IG

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L'Italia Under 17 è Campione d'Europa. Il giorno dopo il successo ai rigori contro il Belgio, l'impresa degli azzurrini del CT Franceschini viene celebrata su quotidiani e siti specializzati. Tra i protagonisti della storica cavalcata c'è anche Federico Croci, classe 2010 della Fiorentina. Il talentino viola ha festeggiato sui propri canali social postando una foto in cui viene immortalato a letto con la coppa appena vinta e una didascalia, "Il giorno dopo è ancora più bello".

Una citazione più o meno diretta a Lionel Messi e l'iconico scatto che nel dicembre 2022 ritrasse il numero dieci dell'Argentina nel proprio letto assieme alla Coppa del Mondo. Accostamento più che mai improvido ma almeno da oggi Croci può dire di avere qualcosa in comune con il più grande giocatore di tutti i tempi.