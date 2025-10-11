De Gea ancora decisivo, quasi 0,5 gol salvati a partita: numeri da top europeo

vedi letture

Il Corriere Fiorentino si concentra sulle prestazioni di David De Gea. Nonostante una stagione iniziata in modo disastroso per i viola lo spagnolo vanta ancora numeri da portiere di livello assoluto in Europa. Prendendo in esame la statistica relativa ai gol evitati a partita, un modello in grado di stabilire la pericolosità delle conclusioni affrontate e quindi la capacità del portiere di impedire un certo quantitativo di reti, De Gea con un coefficiente di 0,45 è uno dei migliori nei top5 campionati europei. Prima del match contro la Roma aveva addirittura 0,68 ed era in assoluto il migliore nelle maggiori leghe del continente. Parlando in parole povere le prestazioni dell'ex Manchester United hanno permesso alla Fiorentina di subire solamente otto gol nelle prime sei sfide invece degli undici attesi in base all'indice di pericolosità dei tiri avversari.

Per lo spagnolo sono 4,67 i tiri in porta che riceve in media a partita. Una media piuttosto elevata, indice del fatto che la formazione di Pioli non sta lavorando bene a livello difensivo, che De Gea aveva sperimentato in misura maggiore solo in due occasioni: nella stagione 2010-2011 con l'Atletico Madird e nel 2021-2022 con il Manchester United. Nonostante qualche critica per i due errori commessi contro Cagliari e Como, l'estremo difensore classe 1990 si sta dimostrando ancora una volta un valore aggiunto per la Fiorentina. Sia tra i pali, come abbiamo detto fino ad ora, che in costruzione. I dati sulla precisione dei suoi rinvii sopra i 30 metri infatti sono perfettamente in linea con quelli ottimi della passata stagione.