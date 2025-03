De Gea a DAZN: "Sognavo di giocare in Serie A, con la Fiorentina è stato un colpo di fulmine"

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato della sua esperienza in viola durante un'intervista a DAZN: "Giocare in Serie A è sempre stato un mio sogno, e quando ho saputo dell'interesse della Fiorentina, è stato un vero colpo di fulmine. Tutto si è sistemato in fretta e adesso sono davvero felice di essere qui. Il legame con il club e con i tifosi è straordinario. Firenze è una città fantastica: piccola ma molto affascinante, conosciuta in tutto il mondo e amata da chiunque voglia visitarla".

Riguardo al suo arrivo, De Gea ha continuato: "Ho parlato con Marcos Alonso, che mi ha parlato molto bene della Fiorentina, del calore dei tifosi e della bellezza della città. Le sue parole sono state decisive, anche se ero già molto convinto. La Fiorentina ha una buona tradizione di giocatori spagnoli, e sono qui per portare la mia esperienza. Voglio essere un esempio per i più giovani e dare il mio contributo alla squadra con le mie parate".

David ha anche parlato delle differenze tra il calcio in Serie A e quello a cui era abituato in Premier League: "Il calcio in Italia è molto più tattico. Ho avuto bisogno di un po' di tempo per adattarmi, ma mi sono riabituato abbastanza velocemente. Qui il gioco è più lento, meno fisico, ma più strategico rispetto alla Premier League, dove ogni cosa si muove più rapidamente. In Serie A hai più tempo per leggere la partita e anticipare le situazioni, e questo mi permette di essere più riflessivo nel prendere decisioni".

Sull'assenza dal campo, ha aggiunto: "Dal punto di vista mentale mi considero una persona molto forte. Sono stato fuori per un anno, e anche se i primi 45 minuti dopo il mio ritorno sono stati un po' difficili, nel complesso tutto è tornato alla normalità. Mi sento ancora come sempre, con molta fiducia e pronto a dare il mio massimo per la squadra".