FirenzeViola Dalla Fiorentina alla fiorentina: ecco la prima cena viola di Fagioli nella foto di FirenzeViola

Nicolò Fagioli è diventato un giocatore della Fiorentina nell'ultima ora di calciomercato. Un acquisto last minute con l'arrivo del giocatore a Firenze rimandato ovviamente ad oggi. Il giocatore in mattinata è passato a salutare tutti alla Continazza per poi arrivare nel capoluogo toscano con il suo entourage nel primo pomeriggio. Conosciuti i compagni e fatta la prima seduta in viola, il giocatore si è poi concesso anche la prima cena da tesserato viola, ovviamente a base di bistecca in un noto locale del centro, con i suoi agenti che lo hanno accompagnato in questa importante giornata. Eccolo immortalato da FirenzeViola,