Fiorentina-Como, Mandragora e Dodo out per infortunio: ecco come stanno

Fiorentina-Como, Mandragora e Dodo out per infortunio: ecco come stannoFirenzeViola.it
Oggi alle 20:13Primo Piano
di Redazione FV

All'interno della distinta fornita dalla Fiorentina con le scelte ufficiali di Paolo Vanoli in vista della sfida delle ore 21 contro il Como in Coppa Italia, non sono presenti neanche in panchina Mandragora e Dodo. Entrambi i calciatori viola sono assenti per infortunio. Per Mandragora si tratta di lombalgia, mentre Dodo ha subito un trauma contusivo alla coscia desrra che non gli ha permesso di essere a disposizione oggi.