Dagli inviati

Dal Viola Park: arriva l'agente di Daniele Rugani. A breve la firma

Dal Viola Park: arriva l'agente di Daniele Rugani. A breve la firma
Oggi alle 17:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte Luciana Magistrato

Al Viola Park è la giornata di Daniele Rugani. Dopo l'arrivo stamani a Firenze e le visite svolte in città, da pochi minuti è arrivato l'agente del calciatore. Affare chiuso, si aspettano soltanto le firme. Il centrale classe '94, dopo aver fatto tutti i controlli clinici del caso, è arrivato da pochi minuti al Viola Park dove a breve apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al prossimo giugno, in attesa di capire se - con la salvezza della squadra - potrà essere riscattato. Da domani il centrale inzierà ad allenarsi con la nuova squadra in vista del match di sabato 7 contro il Torino.