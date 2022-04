DAL FRANCHI, È già clima Juventus: ecco i primi cori

I tifosi viola presenti all’allenamento a porte aperte che sta sostenendo la Fiorentina allo stadio Franchi pensano già alla sfida contro la Juventus. Come raccolto da FirenzeViola.it, infatti, in vista del ritorno di Coppa Italia (che avrà luogo a meno di rinvii il 20/04) si sente già dagli spalti il classico coro rivolto ai rivali piemontesi “chi non salta bianconero è”. Non solo, gli spettatori hanno anche intonato, riferito a mister Italiano "Vincenzo ottimo eh eh oh oh” e "Oh Vincenzo portaci in Europa".