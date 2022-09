DAI CAMPINI, Si rivede Amrabat. Sottil out, Nico...

Pomeriggio di allenamenti al centro sportivo “Davide Astori”. La compagine gigliata si è ritrovata alle 16 sotto il diluvio che oggi si è abbattuto sul capoluogo toscano: squadra al completo, con anche il ritorno dell’ultimo dei calciatori che si era aggregato alla propria Nazionale e cioè Sofyan Amrabat il quale, alla sua prima seduta, ha naturalmente lavorato a parte. Per il resto, pur in mancanza di certezze assolute, sembrerebbe che Riccardo Sottil non sia riuscito ad allenarsi con i suoi compagni, mentre Nicolas Gonzalez - rientrato ieri e che in Argentina aveva di nuovo accusato un fastidio al tallone - sì.