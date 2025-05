Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura in vista del Venezia

Ultimo allenamento prima della partenza per Venezia per la Fiorentina agli ordini di Raffaele Palladino che si ritroverà oggi pomeriggio al Viola Park per la rifinitura a tre giorni dall'eliminazione dalla Conference League. Da valutare le condizioni di alcuni acciaccati, in particolare Kean che va verso il forfait dalla trasferta in Laguna.