Gosens vince il "Top FV" con il Betis. De Gea 2°, gli altri praticamente a zero

Solo due giocatori si salvano dalla partita contro il Betis della Fiorentina giovedì scorso. Nel consueto "Top FV" per eleggere il migliore in campo della squadra viola da parte dei lettori di Firenzeviola.it, un giocatore si prende quasi la totalità dei voti, Robin Gosens, mentre De Gea raccoglie praticamente quello che resta. L'esterno tedesco - autore della doppietta che aveva fatto sperare la Fiorentina - ha preso il 70% delle preferenze dei nostri lettori, staccando di non poco De Gea - al secondo posto con i 17% - e tutto il resto dei compagni. Prende le briciole e quindi il terzo posto con il 1.45% il duo Comuzzo-Dodo. Queste le percentuali complete:

De Gea 17.55 %

Pongracic 0.09 %

Comuzzo 1.45 %

Ranieri 5 %

Dodo 1.45 %

Mandragora 0.09 %

Adli 0.45 %

Fagioli 0.73 %

Gosens 69.09 %

Gudmundsson 0.45 %

Kean 0.27 %

Richardson 0.55 %

Folorunsho 0.18 %

Beltran 0.45 %

Parisi 0.45 %

Colpani 0.36 %

Zaniolo 1.36 %