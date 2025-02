Da Verona in poi la Viola deve volare: il Corriere dello Sport sottolinea la media punti

"Da Verona in poi la Viola deve volare", titola oggi il Corriere dello Sport-Stadio sul cammino della Fiorentina in campionato, dove è chiamata a macinare più punti possibile nelle prossime due sfide "abbordabili" prima di quattro scontri d'alta quota consecutivi. L'uscita dalla Champions delle tre italiane fa sì che esse possano concentrarsi solo sul campionato da qui a fine stagione e la squadra di Palladino dovrà necessariamente alzare la propria media punti per sognare in grande.

E allora si torna al discorso di partenza. Si torna al crocevia Verona, alla partita tra due giorni, primo di tredici appuntamenti che somigliano tanto ad altrettante sfide decisive per la squadra viola e riprova da non fallire dopo il ko interno con il Como che tanto male ha fatto per il modo e le conseguenze. Palladino ci arriva dopo aver lavorato a fondo sulla testa dei suoi calciatori con una serie di analisi, di confronti e di chiarimenti che appartengono al corso naturale di queste situazioni, anzi sono necessari, e aiutano a ritrovare la strada giusta, ma anche con tante prove sul campo alla ricerca del sistema migliore a cui affidare queste tredici “finali” che portano intanto a un obiettivo in grado di rispecchiare le ambizioni di club e allenatore, e secondo come a un sogno mai nominato ma sempre lì ad affollare i sonni al Viola Park e dintorni.