Da Pisa a San Siro: aumenta il malessere, spalle voltate in curva e squadra respinta
La Nazione fa il punto sull'umore dei tifosi dopo la sconfitta di domenica sera contro il Milan. A fine partita a San Siro, la Fiorentina si è avvicinata al settore ospiti ma è stata respinta dai suoi stessi tifosi. Nessun applauso consolatorio: solo contestazione e silenzi taglienti.
E dire che la sconfitta con i rossoneri è arrivata nel modo più beffardo possibile, con un rigore dubbio concesso nei minuti finali. Ma l’episodio arbitrale non è bastato a fare da scudo, visto che quello del Meazza non è stato un incidente isolato: è il rumore di un malessere che monta e che era già esploso a fine settembre a Pisa. Anche allora la squadra provò a ringraziare chi era sugli spalti, ma venne respinta con durezza.
